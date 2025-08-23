صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیکوانڈو کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم

  • گوجرانوالہ
تیکوانڈو کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)کھیل نوجوانوں کی جسمانی و ذہنی نشوونما کیلئے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ان خیالات کا اظہار گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے معروف بزنس مین عثمان بابر نے۔۔۔

 تیکوانڈو کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ڈویژنل سپورٹس آفیسر فیصل امیر خان ،ڈی او سپورٹس سجاد خان،مبین گجرایڈووکیٹ ایگزیکٹو ممبر چیمبر شیخ قیصر اوردیگر معززین شریک تھے ،انہوں نے کہا کہ تیکوانڈو جیسی کھیلیں نہ صرف قوتِ برداشت اور نظم و ضبط پیدا کرتی ہیں بلکہ نوجوانوں کو صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

صاف پانی منصوبہ،586واٹر فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ساریہ حیدر خان کا پپلاں کا دورہ

ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی خوشاب تھانے میں کھلی کچہری

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ

کمشنر کا ڈویژنل پبلک سکول سٹی کیمپس کا دورہ ،نہم میں شاندار کارکردگی والے طلبہ سے ملاقات

دریائے سندھ سے غیر قانونی سونا نکالنے والوں پر مقدمات درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن