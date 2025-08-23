تیکوانڈو کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)کھیل نوجوانوں کی جسمانی و ذہنی نشوونما کیلئے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ان خیالات کا اظہار گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے معروف بزنس مین عثمان بابر نے۔۔۔
تیکوانڈو کے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ڈویژنل سپورٹس آفیسر فیصل امیر خان ،ڈی او سپورٹس سجاد خان،مبین گجرایڈووکیٹ ایگزیکٹو ممبر چیمبر شیخ قیصر اوردیگر معززین شریک تھے ،انہوں نے کہا کہ تیکوانڈو جیسی کھیلیں نہ صرف قوتِ برداشت اور نظم و ضبط پیدا کرتی ہیں بلکہ نوجوانوں کو صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں۔