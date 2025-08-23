ملکی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنیوالوں سے مقابلہ:بلال تارڑ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)حلقہ این اے 66میرا گھر ہے اس کی تعمیر وترقی میں دوستوں ورکرز کو ساتھ لیکر چلیں گے ،این اے 66کا ہر فرد میرا دست وبازو ہے 18ستمبر کا دن میرے حلقے کی قسمت بدلنے کا دن ہو گا۔۔۔
اس دن میری یا مسلم لیگ (ن)کی کامیابی نہیں بلکہ وزیرآباد کے ہر باسی کی کامیابی کا دن ہوگا۔ان خیالات کا اظہار امیدواراین اے 66 بلال فاروق تارڑ نے سابق چیئرمین خالد منظور چیمہ کی طرف سے منعقدہ انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پرایم پی اے وقار احمد چیمہ، خالد چیمہ،نائب صدر پنجاب مستنصر علی گوندل ایڈووکیٹ،ڈویژنل جنرل سیکرٹری شعیب الطاف چیمہ،احمد شاہنواز چیمہ،عدنان انور چیمہ،حاجی محمد سلیم دولہ،عنصر محمود سندھو،احمد رضا مہر،جمیل آفتاب چیمہ،ملک عنصر،امتیاز احمد چیمہ،خواجہ محمد شعیب،ضلعی صدر یوتھ ونگ وقار احمد چیمہ،احتشام چیمہ،ضلعی سیکرٹری انفارمیشن میاں مدثر نذیر،افتخار مسعود بٹر ودیگر نے بھی خطاب کیا۔انہوں نے کہا کہ این اے 66کا ہر فرد میاں نواز شریف،میاں شہباز شریف سے محبت کا دم بھرتا ہے یہ حلقہ انکی محبتوں کا محور ہے ،میاں برادران کی معاونت سے حلقہ کو مثالی بنائینگے مئی کے مہینہ کو پاکستان کی تعمیر وترقی اور مضبوط بنانے کی یاد گار کے طور پر مناتے ہیں اور کچھ لوگ اس مہینے میں پاکستان کی تعمیر وترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں ہمارا مقابلہ ملکی تعمیر وترقی کی راہوں میں حائل رکاوٹوں سے ہے ،کامیابی میرے حلقے کا مقدر بنے گی۔