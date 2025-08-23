وزیر آ باد :پنجاب کالج میں داخل نئے طلبہ کیلئے آ گاہی سیمینار
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب کالج کے زیر اہتمام نئے آنے والے طلبہ اور والدین کیلئے مقامی مارکی میں آ گاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ بہتر تعلیمی مستقبل کے بارے میں لیکچر دیا گیا۔
سیمینار سے پرنسپل پروفیسر حافظ محمد آصف عثمانی نے خطاب کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ کیسے نئے آنے والے سٹوڈنٹس پنجاب کالج میں اگلے 2 سال گزاریں گے اور انہیں کس طرح اپنی تعلیمی صلاحیتوں کو پہلے کی نسبت بہتر بنانا ہے ،پروفیسر آصف عثمانی نے کہا کہ اساتذہ اور والدین مل کر کاوش کریں تو کوئی شک نہیں ہمارے بچے تعلیمی میدان میں سب سے آگے نکل سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پنجاب گروپ کی جانب سے جدید ڈیجیٹل ایپس بھی متعارف کرائی گئی ہیں جن سے سٹوڈنٹس مستفید ہو سکتے ہیں ان جدید ڈیجیٹل پراڈکٹس کے بارے میں تفصیلی طور پر سٹوڈنٹس کو آگاہ کیا گیا۔ اس مو قع پر سوال و جواب کا سیشن بھی رکھا گیا جس میں سٹوڈنٹس نے مختلف سوالات کئے جن کا جواب انہیں مفصل طریقے سے دیا گیا۔اس موقع پر والدین نے کہا کہ بچوں کے بہتر تعلیمی مستقبل کے لیے پنجاب گروپ آف کالجز ہی ان کی پہلی ترجیح ہے ،ہمیں یقین ہے کہ یہاں بہترین تعلیمی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر بھی سٹوڈنٹس کی تربیت کی جاتی ہے ۔