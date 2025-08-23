پی ٹی آ ئی رہنما ریحانہ ڈار و دیگر کی سلمان راجہ سے ملاقات
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) پاکستان تحریک انصاف جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پاکستان کی سیاست کا محور ہیں پی ٹی آئی سے وابستگی رکھنے والوں کو۔۔۔
جس طرح کی مشکلات کا حالیہ دنوں میں سامنا ہے ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ’بدترین تشدد اور جبر کے باوجود پی ٹی آئی اپنے موقف پر قائم ہے اور اپنے اصولی و جمہوری مطالبات کی تکمیل کیلئے سرگرم عمل ہے اور جب تک حقیقی منزل حاصل نہیں ہو جاتی یہ جدوجہد جاری رہیگی ، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہتھیا کر اقتدار پر مسلط ہونے والے حکمران عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے انہیں قوم مسترد کر چکی ہے اور ان کے عوام دشمن اقدامات کیخلاف سراپا احتجاج ہے ملک کا ہر طبقہ دھاندلی زندہ حکومت سے چھٹکارا چاہتا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ریحانہ امتیاز ڈار، صاجنرادہ حافظ حامد رضا، علی اسجد ملہی، امجد باجوہ، بیرسٹر جمشید غیاث ،عمر جاوید گھمن، وقاص افتخار بٹ اور طاہر سلطان سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جاری جدوجہد میں تمام تر شعبہ جات و طبقات کے لوگ متحد ہیں(ن)لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوئی سیاسی حیثیت باقی نہیں رہی اس وقت پی ٹی آئی ہی ملکی سیاست کا محور و مرکز ہے جو عوامی حقوق اجاگر کرنے اور ملکی حقیقی آزادی کی جدوجہد کو عملی جامہ پہنا رہی ہے ہم ملک میں آئین کی بالادستی و قانون کی حکمرانی و جمہوری اقدار کا فروغ چاہتے ہیں۔