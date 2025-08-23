چنددا قلعہ فلائی اوور کی تعمیر،ٹریفک نظام شدید متاثر
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ کے میگا پراجیکٹ چند داقلعہ پر فلائی اوور کی تعمیر سے ٹریفک کا نظام شدید متاثر ہونے لگا، اربوں روپے کے منصوبے کے ترقیاتی کام 3 ماہ سے جاری ہیں۔۔۔
جہاں فلائی اوور کی تعمیر کرکے گوجرانوالہ جی ٹی روڈ اور بائی پاس روڈ سے لنک کیا جائے گا، میگا پراجیکٹ سے نہ صرف ٹریفک کا نظام بہتر ہوگا بلکہ شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق عزیز کراس تا چندا قلعہ جی ٹی روڈ کو پروٹیکٹڈ یوٹرن کے ذریعے سگنل فری بنانے کیلئے کام جاری ہے ،حکومت پنجاب نے پہلے سے موجود اور جاری ترقیاتی منصوبوں میں ہی تبدیلی کرتے ہوئے جی ٹی روڈ کوسگنل فری کوریڈوربنانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت جی ٹی روڈ سے ٹریفک سگنل ختم کرکے سگنل فری کوریڈوربنایا جائے گا جس سے جی ٹی روڈ پر چلنے والی گاڑیوں کو سہولت میسر آئے گی ۔اس منصوبے کا مقصد جی ٹی روڈ سے سفر کا دورانیہ کم کرنا ہے جس سے نہ صرف گوجرانوالہ بلکہ دوسرے شہروں سے بھی آنے والے مسافروں کو فائدہ ہوگا جی ٹی روڈ پر روزانہ ایک لاکھ سے زائد گاڑیوں کی آمدورفت ہوتی ہے اور ٹریفک بند رہنے سے شہری مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، پلان میں شامل 12.75کلومیٹر کارپیٹڈ روڈ کے سگنل فری کوریڈور میں جی ٹی روڈ کی مختلف جگہوں پر 9یوٹرن، چندا قلعہ پرایک فلائی اوور ،10.5کلومیٹر سروس روڈ،روڈ کے دونوں اطراف 4000فٹ ڈریننز کی مرمت اور 19680فٹ کی ایک نئی ڈرین کی تعمیر اور 95871وی پی او ٹریفک کورٹ تعمیر کئے جائیں گے ۔علاوہ ازیں منصوبے میں جی ٹی روڈ پر ری ماڈلنگ کا کام بھی شامل ہوگا۔