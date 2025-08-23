سیالکوٹ:چربی سے مضر صحت آئل بنانے والا غیر قانونی یونٹ پکڑا گیا،سامان ضبط
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )چربی سے مضر صحت آئل بنانے والا غیرقانونی یونٹ پکڑا گیا ، ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ڈیرہ محمد رمضان کے قریب کارروائی کی۔۔۔
600 لٹر چربی سے تیار آئل تلف کرکے مقدمہ درج، سامان ضبط کرلیا گیا۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ انتہائی لازم آئل ریکارڈ کی عدم موجودگی پر کارروائی عمل میں لائی گئی، لائسنس کے بغیر چربی سے آئل تیار کر کے سپلائی کیا جارہا تھا، بائیو ڈیزل یا سوپ کمپنی کو سپلائی کرنے کے دستاویزات بھی موجود نہ تھیں، چربی سے نکلے آئل میں لازم میٹانیل ڈائی بھی عدم موجود پایا گیا، چربی سے نکلے والے آئل میں میٹانیل ڈائی شامل کرنے سے گندا آئل کھانا کے آئل میں استعمال نہیں ہو سکتا، استعمال شدہ آئل میں چربی سے نکلے آئل کی ملاوٹ سے کوکنگ آئل تیار کرنا سنگین جرم ہے ، زیادہ منافع کے لالچ میں عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کا کاروبار جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا، شہریوں سے گزارش ہے کہ گردونواح میں واقع ایسے یونٹس کے خلاف1223پر مطلع کریں تاکہ مضر صحت اشیا تیار کرنیوالوں کا محاسبہ کیا جاسکے ۔