ڈاکوئوں نے میاں بیوی سے زیورات،موٹر سائیکل چھین لی
کامونکے (نامہ نگار ) ڈکیتی کی وارداتوں میں میاں بیوی سمیت8افراد کو لوٹ لیا گیا۔گزشتہ رات کلو کلاں کا شاہد صفدر اور اہلیہ موٹر سائیکل پر جارہے تھے کہ۔۔۔
ایمن آباد کے قریب تین ڈاکو 40 ہزارروپے ،6 تولے طلائی زیورات،موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے ۔لالو پور کے رانا زبیر اوررفاقت سے چندنیاں کے قریب دو ڈاکو 63 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ٹبہ محمد نگر کے عید محمد سے فوڈ سٹریٹ پر دو ڈاکو 15 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔خان ٹاؤن میں جاوید مسیح سے دو ڈاکو 10 ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔ایمن آباد کے سید علی سے دو ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے جبکہ ٹبہ محمد نگر میں عمار کے ڈیرہ میں گھس کر تین ڈاکو 60 ہزارروپے اورد یگر قیمتی سامان چھین کر لے گئے ۔پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔