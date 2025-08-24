صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوئوں نے میاں بیوی سے زیورات،موٹر سائیکل چھین لی

  • گوجرانوالہ
ڈاکوئوں نے میاں بیوی سے زیورات،موٹر سائیکل چھین لی

کامونکے (نامہ نگار ) ڈکیتی کی وارداتوں میں میاں بیوی سمیت8افراد کو لوٹ لیا گیا۔گزشتہ رات کلو کلاں کا شاہد صفدر اور اہلیہ موٹر سائیکل پر جارہے تھے کہ۔۔۔

 ایمن آباد کے قریب تین ڈاکو 40 ہزارروپے ،6 تولے طلائی زیورات،موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے ۔لالو پور کے رانا زبیر اوررفاقت سے چندنیاں کے قریب دو ڈاکو 63 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔ٹبہ محمد نگر کے عید محمد سے فوڈ سٹریٹ پر دو ڈاکو 15 ہزارروپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے ۔خان ٹاؤن میں جاوید مسیح سے دو ڈاکو 10 ہزارروپے چھین کر لے گئے ۔ایمن آباد کے سید علی سے دو ڈاکو موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے جبکہ ٹبہ محمد نگر میں عمار کے ڈیرہ میں گھس کر تین ڈاکو 60 ہزارروپے اورد یگر قیمتی سامان چھین کر لے گئے ۔پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

علما کی نشاندہی پر انسداد تجاوزات کی کارروائیاں شروع کرنے کا فیصلہ

مکان پرقبضہ،درخواست مسترد ہونے کے خلاف اپیل ناقابلِ سماعت قرار

مصطفی عامر قتل کیس کی اہم سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی

عباسی اسپتال میں ڈاکٹرز کااحتجاج جاری،دھرنے کاانتباہ

جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی وضاحت

وفاقی وزیر تعلیم کا داؤد یونیورسٹی کی آگمینٹڈ اینڈ ورچوئل ریئلٹی لیب کا دورہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل