ایم پی اے ناصر چیمہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کیلئے سعودی عرب روانہ

  • گوجرانوالہ
ایم پی اے ناصر چیمہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کیلئے سعودی عرب روانہ

راہوالی (نمائندہ دنیا )ایم پی اے ناصر چیمہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کیلئے سعودی عرب روانہ ہو گئے ، ایک ہفتہ بعد وطن واپس پہنچیں گے ۔روانگی کے موقع پر کارکنوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ۔۔۔

 مکہ مکرمہ ،مدینہ منورہ ہمارے ایمان کا محور و مرکز ہیں انکی زیارت حاصل کرنا بڑی سعادت ہے اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اﷲ اپنے گھر بلاتا ہے اور اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے حج عمرہ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے اور اسکے ایمان میں پختگی آتی ہے اﷲ سب مسلمانوں کو توفیق بخشے ۔

 

