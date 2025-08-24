نہم میں خراب نتائج دینے والے سکولوں سے وضاحت طلب
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (سیکنڈری)گوجرانوالہ نے جماعت نہم کے بورڈ امتحانات میں انتہائی خراب نتائج دینے والے سکولوں سے وضاحت طلب کر لی۔۔۔
جن میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول نمبر ون نوشہرہ ورکاں بھی شامل ہے جس کے نتائج نہایت مایوس کن رہے ۔ سکول کے 259 طلبا نے امتحان میں شرکت کی، جن میں سے صرف 63 پاس جبکہ 196 طلبا فیل ہوگئے ۔ یوں مجموعی کامیابی کا تناسب صرف 24.32 فیصد رہا جو کہ محکمہ تعلیم اور عوامی حلقوں کے لئے ناقابلِ قبول ہے ذرائع کے مطابق سکول میں اساتذہ کی تعداد طلبہ کے تناسب سے زیادہ ہے اور اکثر اساتذہ ایم ایس سی اور ایم فل ڈگری یافتہ ہیں، اس کے باوجود کارکردگی نہایت ناقص رہی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ انہی میں سے بعض اساتذہ پرائیویٹ سکولوں کے مالک بھی ہیں جہاں طلبا نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں ۔شہریوں نے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول نمبر ون نوشہرہ ورکاں کی سالہاسال سے خراب کارکردگی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سکول میں سہولیات کی کمی نہیں بلکہ اصل مسئلہ تدریسی عملے کی غفلت ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ سکول میں نئے اور فعال اساتذہ کی تعیناتی کی جائے تاکہ تعلیمی معیار بہتر ہوسکے ۔