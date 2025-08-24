صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارش کے با عث بیشتر فیڈر ٹرپ،شاہراہوں پر پانی جمع

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر) شہر اور گردونواح میں مون سون کی موسلا دھار بارش کے باعث اہم شاہراہوں ،بازاروں اورمارکیٹوں میں پانی جمع ہوگیا جبکہ بیشتر فیڈرز ٹرپ کرگئے جس کے باعث بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا اور۔۔۔

 شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا رہا۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش کے باعث شہر کی اہم شاہراہوں اور تجارتی مراکز میں پانی جمع ہوگیا جس کے سبب شہریوں کو آمد ورفت میں شدید مشکلات درپیش رہی ،واسا کا عملہ پانی کے نکاس میں مصروف رہا جبکہ بجلی کی بندش سے شہری سراپا احتجاج بن گئے ۔ ہفتہ کے روزہونیوالی بارش سے جی ٹی روڈ ،گوندلانوالہ روڈ ،سیالکوٹ روڈ،حافظ آباد روڈ ،کھیالی روڈ ،شیخوپورہ روڈ پر بارش کا پانی سارا دن کھڑا رہا ۔جس سے ٹریفک کانظام بھی بری طرح متاثررہا اور شہریوں کوآمدورفت میں مشکلات درپیش رہیں ۔

 

