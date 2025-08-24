سیالکوٹ میں موٹر سائیکل سوار سے 3 رائفلیں برآ مد
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) قلعہ کالروالا پولیس نے موٹرسائیکل پر ناجائز اسلحہ لے جانے والا ملزم گرفتار کر لیا ۔ترجمان پولیس کے مطابق قلعہ کالروالا پولیس نے موضع گھٹیالیاں کی طرف سے آنے والے موٹرسائیکل سوار کو رکنے کا اشارہ کیا۔۔۔
جو فوری واپسی کیلئے مڑ گیا جسے مشکوک جان کر پیچھا کر کے روکا گیا ، شفیق نے موٹرسائیکل پر توڑا رکھا ہوا تھا جسے کھول کر چیک کیا گیا تو اس میں سے 3 رائفلیں برآمد ہوئیں جن کا اجازت نامہ ملزم پیش نہ کر سکا تو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اسکے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ، ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ وہ اسلحہ لے کر کدھر جا رہا تھا اور کہاں سے لایا گیا تھا۔