اینٹی کرپشن میں جھوٹی در خواستوں پرکارروائی نہ ہو سکی
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) گوجرانوالہ ڈویژن میں محکمہ اینٹی کرپشن میں جھوٹی درخواستیں دے کر سرکاری ملازمین اور ٹھیکیداروں کو بلیک میل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کیلئے پالیسی تو جاری ہوگئی۔۔۔
لیکن درخواست بازمافیا کی جانب سے مختلف ناموں سے درخواستیں دینے کا سلسلہ جاری ہے ۔گزشتہ دورحکومت میں ملزم پارٹی کے ساتھ مک مکا کے بعد درخواستیں واپس لینے والے مدعیوں کے خلاف زیر دفعہ 182کے تحت کارروائی کرتے ہوئے قلندرے مجاز عدالت کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن عمل درآمد نہ ہوسکا۔ماضی میں بھی گوجرانوالہ ،سیالکوٹ ،گجرات ،منڈی بہاؤ الدین ،وزیر آباد ،حافظ آباد اور نارووال کے اضلاع میں بلیک میلروں کے کچھ گروہ سرگرم رہے جو مختلف سرکاری اداروں محکمہ مال ،پولیس،بلڈنگز، انہار، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن،بلدیاتی اداروں ،واسا ،جی ڈی اے ،تعلیم ،صحت اور دیگر محکموں کے افسر وں واہلکاروں اور ٹھیکیداروں کے خلاف جھوٹی درخواستیں دے کر ان کو بلیک میل کرتے ہوئے ذاتی مقاصد حاصل کرتے ہیں ، مقصد پوراہونے کے بعد درخواستیں واپس لے لی جاتی ہیں اس سے نہ صرف سرکاری افسر پریشان ہوتے ہیں بلکہ اینٹی کرپشن کے تفتیشی افسر وں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے جن کا راستہ روکنے کیلئے اینٹی کرپشن نے نئی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ توکیا تھالیکن عملی طورپر کام نہ ہوسکا ۔