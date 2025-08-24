سیالکوٹ:اشیا خورونوش کی نئی قیمتوں کا تعین
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ، ڈسٹرکٹ رپورٹر) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید ایوب بخاری کی زیر صدارت اجلاس میں ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی نے اشیائے خوردونوش کی نئی قیمتیں مقرر کردیں۔۔۔
چاول باسمتی نیا سپر 275 روپے ، دال چنا باریک 245 روپے جبکہ دال چنا موٹی کی قیمت 260 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی۔ دال ماش دھلی 390 ،بغیر دھلی 340 ، دال مونگ 315 اور دال مسور موٹی 256 روپے کلو دستیاب ہوگی۔ کالا چنا موٹا 255 روپے اور سفید چنا (5.6 ایم ایم) 225 روپے ،بیسن 260 روپے فی کلو دستیاب ہوگا۔