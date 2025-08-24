صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :روڈ بلاک کرنے پر 89افراد کیخلا ف مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :روڈ بلاک کرنے پر 89افراد کیخلا ف مقدمہ درج

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )روڈ بلاک کرنے پر 89افراد کیخلا ف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔ پولیس کو بذریعہ ریسکیو ون فائیو کال موصول ہوئی کہ۔۔۔

 عطا اﷲ ، عدیل ،ماجد،خان بہادر،چاند،امیر حمزہ ،عرفان، اختر ،ذاکر،غفور ،بنیامین ،خادم ،علی احمد، نیامت ،رمضان ،راشد،حمزہ،ظفر اور 70نامعلوم افراد نے سڑک کے درمیان چارپائی رکھی ہوئی ہے اورا س پر قاسم کو لٹایاہوا ہے جنہیں راستہ کھولنے کیلئے کہاگیا مگر وہ باز نہ آئے پولیس نے روڈ بلاک کرنے پر 89افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیاہے ۔

 

