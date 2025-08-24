صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچیوں کو سرویکل کینسر سے بچاؤ کیلئے قومی مہم کیلئے تیاری

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سرویکل کینسر سے بچاؤ کی قومی مہم 15 ستمبر سے 27 ستمبر تک جاری رہے گی ،مہم کے دوران محکمہ صحت و بہبو د آبادی کی ٹیمیں 9 تا 14 سال کی بچیوں کو ایچ پی وی ویکسی نیشن فراہم کریں گی تاکہ۔۔۔

 آئندہ زندگی میں انہیں مہلک مرض سے محفوظ بنایا جا سکے ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے ڈاکٹر عمر منیر نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ بچیوں کو قومی مہم کا حصہ بنائیں اور سرویکل کینسر سے بچاؤ میں حکومت کے ساتھ تعاون کریں ۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فیصل سلطان نے کہا کہ سرویکل کینسر سے آگاہی مہم کو کامیاب بنانے کیلئے تمام تر انتظامی و محکمانہ وسائل بروئے کار لائے جائیں ۔ اجلاس میں صدر چیمبر آف کامرس رانا صدیق خان ، سینئر نائب صدر حاجی محمد یوسف ،ضلعی افسر اور محکمہ صحت و آبادی سے ڈاکٹر عدیلہ لیاقت،ڈاکٹر لبنیٰ ڈار،ڈاکٹر عمارہ ناصر و دیگر شریک تھے ۔ 

 

