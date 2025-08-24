صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :چوری کی وارداتیں، شہری مال وزر سے محروم

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )چوری کی وارداتوں میں شہری مال وزر سے محروم ہوگئے ۔گزشتہ رات نواحی گاؤں چک رامداس کے عثمان کے کھیتوں میں لگے ٹرانسفارمر کا تیل نامعلوم چور نکال کر لے گئے۔

پاک ٹاؤن کے ذوالفقار کی حویلی سے نامعلوم چور گائے لے گئے ۔رسولنگر کے وسیم اختر کے زیر تعمیر مکان سے نامعلوم چور بجلی کا سامان ،چھجوکی کے غلام محمد کے 7بکرے حویلی سے نامعلوم چور لے گئے ۔حبیب پورہ کے قربان کے گھر سے ایک عورت اور بچی 32 ہزارروپے اور موبائل فون چوری کرکے لے گئے ۔بھروکی ورکاں کے گلزار کے کھیتوں سے نامعلوم چور بجلی کی دو موٹریں لے گئے جبکہ گوناعور کے ندیم کا ملازم جھنگ کا تصدق5موبائل فون چوری کرکے فرار ہوگیا۔ 

 

