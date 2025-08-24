صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو ملازمہ کی ہلاکت ،ضمانت خارج ، میاں بیوی گرفتار

  • گوجرانوالہ
گھریلو ملازمہ کی ہلاکت ،ضمانت خارج ، میاں بیوی گرفتار

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)13 سالہ گھریلو ملازمہ کی ہلاکت کا واقعہ ،پوسٹمارٹم رپورٹ میں تشدد ثابت ہو گیا،پولیس نے ضمانت خارج ہونے پر ملزم میاں بیوی کو گرفتار کرلیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ماڈل ٹاؤن کے۔۔۔

 علاقہ محلہ فیصل آباد میں 10 اگست کو تاجر حاجی مقبول کے گھر کام کرنیوالی 13 سالہ ارم کی ہلاکت ہوگئی تھی جس پر گھریلو ملازمہ کے ورثا کا الزام تھا کہ انکی بیٹی کی ہلاکت ہارٹ اٹیک سے نہیں بلکہ تشدد سے ہوئی ،جسم پر تشدد کے واضح نشانات موجود ہیں تاہم تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس نے بچی کی لاش کو پوسٹمارٹم کیلئے ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کرنے کیساتھ بچی کے والد عابد علی کی مدعیت میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے ندیم وغیرہ کو گرفتار کرلیا جبکہ حاجی مقبول اور اسکی بیوی شمائلہ فرار ہوگئے تھے ،بعدازاں انہوں نے عبوری ضمانتیں کرالی تھیں۔دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹمارٹم رپورٹ میں ارم کو تشدد کرکے قتل کرنا ثابت ہوگیا ہے جبکہ پولیس نے عبوری ضمانتیں خارج ہونے پر دونوں میاں بیوی کو بھی گرفتار کرلیا ہے ۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزموں نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ مقتولہ ارم انکے بیٹے کو تنگ کرتی اور دوا بھی وقت پر نہیں دیتی تھی،ارم کے سر میں فرائی پین مارا اسکے بعد گلا دبایا تھا ۔

 

