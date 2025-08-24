سی ای او گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا مختلف علاقوں کا دورہ ،صفائی کا جائزہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سی ای او فرحان مجتبیٰ نے اندرون شہر سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کیا، صفائی، ڈیسلٹنگ سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔۔۔
محکمہ بلدیات کی ہدایت پر ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت پنجاب بھر کی طرح گوجرانوالہ ڈویژن کی 13 تحصیلوں میں 25 اگست سوموار کے روز جی ڈبلیو ایم سی کی طرف سے پریس کلبز میں خصوصی صفائی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ کمپنی کی ٹیمیں پریس کلبز میں نہ صرف مکمل صفائی کریں گی بلکہ جراثیم کش سپرے اور خوشبو دار مواد کا استعمال بھی یقینی بنایا جائے گا۔