آفیسرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں جواد پیرزادہ نے جیت لیا
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی میزبانی میں جمخانہ کلب گوجرانوالہ میں آفیسرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ ورکاں جواد حسین پیرزادہ نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔۔۔
اور فائنل میچ جیت کر چیمپئن کا اعزاز اپنے نام کر لیا ۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کامیابی پر اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ کو شیلڈ دی، اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شبیر حسین بٹ (ریونیو)اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل)فیصل سلطان بھی موجود تھے ۔