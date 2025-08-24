صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں ، ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں ، ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے تحصیل سٹی و صدر کے مختلف علاقوں (سٹی فلائی اوور، جی ٹی روڈ، تحصیل آفس روڈ، کنگنی والا بائی پاس، موڑ ایمن آباد، آدھو رائے۔۔۔

 بنیادی مرکز صحت، ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ٹیچنگ ہسپتال)کا دورہ کیا، عوامی خدمات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ کنگنی والا با ئی پاس سے ملحقہ گرین بیلٹس کا دورہ کرتے ہوئے پی ایچ اے حکام کو گرین بیلٹس کی دیکھ بھال، پودوں اور گھاس کی کانٹ چھانٹ یقینی بناتے ہوئے عملدرآمد رپورٹ بھی طلب کرلی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہریوں کی سہولت کیلئے ایپ ’’سی ڈی اے موبائل‘‘ کا اجرا

بی آئی ایس پی سیلاب متاثرین کیساتھ، سینیٹر روبینہ خالد

سیٹیں ختم کرنیکا مطالبہ مہاجرین کے زخموں پر نمک پاشی ، سردار عتیق

میلادالنبیؐ کے جلوسوں کو سہولیات فراہم کر ینگے ، ایڈیشنل ڈی سی

وزارت آ ئی ٹی اور لمز میں تعاون کا معاہدہ

روٹری کلب پاکستان کارپوریٹ کا استقبالیہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل