ڈپٹی کمشنر کا مختلف علاقوں ، ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے تحصیل سٹی و صدر کے مختلف علاقوں (سٹی فلائی اوور، جی ٹی روڈ، تحصیل آفس روڈ، کنگنی والا بائی پاس، موڑ ایمن آباد، آدھو رائے۔۔۔
بنیادی مرکز صحت، ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ٹیچنگ ہسپتال)کا دورہ کیا، عوامی خدمات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ کنگنی والا با ئی پاس سے ملحقہ گرین بیلٹس کا دورہ کرتے ہوئے پی ایچ اے حکام کو گرین بیلٹس کی دیکھ بھال، پودوں اور گھاس کی کانٹ چھانٹ یقینی بناتے ہوئے عملدرآمد رپورٹ بھی طلب کرلی۔