سیالکوٹ :عوامی مسائل کا حل ،کمپلینٹ مینجمنٹ سیل فعال
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے کمپلینٹ مینجمنٹ سیل کو مزید فعال بنا دیا گیا ہے تاکہ شہری اپنی شکایات بلا جھجک براہِ راست درج کرا سکیں۔
انہوں نے یہ بات اپنے دفتر میں قائم کمپلینٹ مینجمنٹ سیل میں شہریوں کے مسائل سننے کے دوران کہی۔ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر شہریوں کی مختلف محکموں سے متعلق شکایات اور تحفظات سننے کے بعد متعلقہ افسر وں کو فوری طور پر حل کرنے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے کہا کہ کمپلینٹ سیل میں موصول ہونے والی ہر شکایت کا باقاعدہ ریکارڈ مرتب کیا جاتا ہے اور شکایت کنندہ کو اس پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ رکھا جاتا ہے تاکہ عوامی اعتماد کو مزید تقویت دی جا سکے ۔ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے بتایا کہ شہری اپنی شکایات بذریعہ فون بھی درج کرا سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہیلپ لائن 1718 پر کال کرکے شکایات کا اندراج ممکن بنایا گیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کمپلینٹ مینجمنٹ سیل عوامی سہولت کے لیے ہمہ وقت دستیاب ہے اور ضلعی انتظامیہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔