راہوالی :چوک شوگر ملز،سروس روڈ پربارشی پانی جمع

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نمائندہ دنیا )چوک شوگر ملز اور سروس روڈ پر جمع بارش کا پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا جو کینٹ بورڈ عملہ کی ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے کینٹ بورڈ عملہ محلوں میں ہفتہ بھر بھی نظر نہیں آتا۔۔۔

جس سے نالیاں گندگی کی وجہ سے بھر جاتی ہیں اور پانی کا نکاس رک جاتا ہے جو مکانوں کی دیواروں کے ساتھ کھڑا رہنے پر مکان سیلابی ہوجاتے ہیں، ہلکی بارش سے بھی پانی گلیوں نالیوں میں کھڑا ہوجاتا ہے جس سے بدبو پھیلتی ہے ۔ کینٹ بورڈ انتظامیہ نے صفائی ٹیکس ایک ہزار روپے کے ساتھ ساتھ ایک ہزار روپے سیوریج ٹیکس بھی لاگو کردیا ہے جس پرکینٹ بورڈ ایریاکے مکین پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ شہریوں کا کینٹ بورڈ ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ سے مطالبہ ہے کہ سیوریج ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے آبی نکاس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے عملہ کو ذمہ داری سے ڈیوٹی نبھانے کے احکامات جاری کریں۔

 

