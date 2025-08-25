ستھرا اور صحت مند پنجاب کے تحت سائیکل ریلی کا انعقاد
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ستھرا اور صحت مند پنجاب کے تحت ضلعی انتظامیہ ، ٹریفک پولیس گوجرانوالہ اور سی ایم ایل سائیکل ایسوسی ایشن کے اشتراک سے سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد، سی ٹی او عائشہ بٹ سمیت دیگر افسر وں ، سول سوسائٹی اور سی ایم ایل سائیکل ایسوسی ایشن لاہور کے ممبران نے شرکت کی ۔سائیکل ریس ڈولفن پولیس ہیڈکوارٹرز سے شروع ہوئی اور جی ٹی روڈ سٹی فلائی اوور اور جناح انٹرچینج سے ہوتے ہوئے گوجرانوالہ جمخانہ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکا نے مقررہ راستے پر سائیکل چلا کر ماحول دوستی اور صحت مند سرگرمیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔