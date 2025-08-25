صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ:مخالفین نے سپرے کرکے دھان کی فصل ضائع کر دی

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )پپناکھہ کے زمیندار کے مخالفین نے اراضی کے تنازع کی رنجش پر دھان کے کھیت میں زہریلا سپرے کر کے فصل ضائع کر دی، پولیس کو مقدمہ کے اندراج کیلئے درخوست دے دی گئی۔

 بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ پولیس کو دی گئی درخواست میں احسان اﷲ نے الزام عائد کیا ہے کہ ارشد نے مجھے آگاہ کئے بغیر محکمہ مال کے ساتھ ساز باز کر کے تقسیم مکمل کر لی جس کے خلاف بورڈ آف ریونیو پنجاب میں نے پٹیشن دائر کر رکھی تھی اور حکم امتناعی حاصل کر رکھا تھا جس کی رنجش پر ارشد نے ملازمین کے ہمراہ دھان کی فصل پر زہریلا سپرے کر کے اسے ضائع کر دیا ۔

 

