متحدہ جمعیت اہلحدیث کا یکم تا 10ستمبر عشرہ ختم نبوت منانے کا اعلان
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )متحدہ جمعیت اہلحدیث پاکستان نے یکم ستمبر تا 10ستمبر ملک بھر میں عشرہ ختم نبوت منانے کا اعلان کیا ہے ۔متحدہ جمعیت اہلحدیث پاکستان کے مرکزی امیر علامہ ڈاکٹر سید ضیا اﷲشاہ بخاری اور۔۔۔
مرکزی رابطہ سیکرٹری عامر وسیم سندھو نے میڈیا کو بتایا کہ عشرہ کے دوران پو رے ملک میں کانفرنسز اور سیمینارز منعقد کئے جائیں گے جن میں ختم نبوت ؐکے عقیدے کی اہمیت اسکی حفاظت اور اُمت ِمسلمہ کی ذمہ داریوں کو اجاگر کیاجائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین کی اساس اور ایمان کی روح ہے ،اسکا تحفظ ہردورکے مسلمانوں پر فرض عین رہاہے اور رہے گا۔