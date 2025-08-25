دوران سروس وفات ،بیوہ 7 سال سے پنشن کیلئے خوار
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )دوران سروس وفات پانے والے بیلدار کی بیوہ کو 7 سال بعد بھی پنشن نہ مل سکی، کلرک نے پنشن دلوانے کے عوض ایک لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کر دیا۔
نوشہرہ ورکاں کی رہائشی بیوہ کلثوم نے وزیر اعلیٰ ،سیکرٹری زراعت، کمشنر نوید احمد شیرازی ،ڈپٹی کمشنر نوید احمد کو دی گئیں مختلف درخواستوں میں موقف اپنایا ہے کہ اس کا شوہر محمد افضال محکمہ زراعت نوشہرہ ورکاں میں بیلدار کی ڈیوٹی کر رہا تھا جو 4 فروری 2018 کو وفات گیا اس دوران اس کے بیٹے کو ملازمت تو مل گئی لیکن 7 سال گزرنے کے باوجود تاحال اسے پنشن نہیں مل سکی ۔ بیوہ نے الزام عائد کیا کہ اس سلسلہ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد یوسف چودھری کے کلرک عامر عنایت سے رابطہ کیا تو انہوں نے پنشن دلوانے کے لئے ایک لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کر دیا ۔کلثوم بی بی کا کہنا تھا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت نوشہرہ ورکاں محمد یوسف سے جب رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ آپ میرے کلرک کے ساتھ رابطہ کریں وہی آپ کا مسئلہ حل کریں گے ،مطالبہ پورا نہ کرنے پر تاحال پنشن جاری نہیں کی جس پر اعلیٰ حکام نے نوٹس لے کر تحقیقات کا حکم دیدیا۔