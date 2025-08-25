صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمی تبدیلی :شہری بخار ،نزلہ ،زکام جلدی امراض میں مبتلا

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )موسمی تبدیلی کے با عث تتلے عالی اورنواحی علاقوں میں سینکڑوں افرادبخار،کھانسی،نزلہ زکام اور جلدی امراض کا شکار ہو گئے ۔ موسمی تبدیلی کے باعث تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں مختلف موسمی بیماریوں نے ڈیرے جما لئے۔۔۔

 سینکڑوں بچے ،بوڑھے اور جوان بخار،کھانسی،نزلہ زکام،ملیریا،آشوب چشم،جسم کے مختلف حصوں پر نشانات،خارش،پھوڑے ،پھنسیاں ودیگر امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔بنیادی ہیلتھ یونٹوں ،نجی کلینکوں پر موسمی امراض کا شکار افراد کا رش بڑھ گیا ۔طبی ماہرین نے لوگوں کو ٹھنڈے پانی ،فاسٹ فوڈ،کولڈ ڈرنکس سے اجتناب اور پانی کو گرم کرکے پینے کے علاوہ مچھروں سے بچنے کیلئے لوشن اور مچھر دانیاں استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے ۔

 

