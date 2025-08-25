صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلالپور بھٹیاں:گھر سے بلا کر 6 افراد کی لڑکے سے بد فعلی کی کوشش

  • گوجرانوالہ
جلالپور بھٹیاں (نمائندہ دنیا )تھانہ کسوکی کی حدود گاؤں بوریانوالہ میں 6 افراد کی لڑکے ساتھ بدفعلی کی کوشش ۔تھانہ کسوکی حدود گاؤں بوریانوالہ کے رہائشی لڑکے کو گھر سے بلا کرنشہ آور مشروب پلاکر بد فعلی کی کوشش کی۔۔۔

 ملزم ویڈیو بھی بناتے رہے ، ملزم متاثرہ نوجوان کو گھر سے پیزا کھلانے کے بہانے بلا کر خالی مکان میں لے گئے جہاں اسلحہ کے زور پر بدفعلی کی کوشش کرتے رہے اور ویڈیو بھی بناتے رہے ، متاثرہ لڑکے کے والد کا کہنا ہے بااثر ملزم واقعہ کو دبانے کی خاطر پنچایت میں بلا کر ڈراتے دھمکاتے رہے ۔متاثرہ نوجوان کے والد نے اندراج مقدمہ کیلئے تھانہ کسوکی حافظ آباد میں درخواست دے دی تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا ۔

 

