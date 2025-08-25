تتلے عالی میں سینکڑوں شہری بجلی کے کنکشن سے محروم
تتلے عالی(نامہ نگار ) تتلے عالی میں سینکڑوں شہری بجلی کے میٹروں سے محروم ہیں۔تفصیلات کے مطابق گیپکو سب ڈویژن تتلے عالی میں مکینوں کی جانب سے بجلی کے کنکشن کیلئے سینکڑوں درخواستیں دے رکھی ہیں اور۔۔۔
ان میں سے 500سے زائد صارفین کی جانب سے ڈیمانڈ نوٹس کی مد میں45لاکھ روپے سے زائد کی ادائیگی کر دی ہے لیکن 3ماہ سے بجلی کے میٹروں کیلئے دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں۔ذرائع نے بتایا کہ تتلے عالی سب ڈویژن میں19جون کے بعد سے بجلی میٹر کا اجرا بند ہو کر رہ گیا ہے جس کے باعث لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے ۔ایس ڈی او تتلے عالی کا کہنا تھا کہ انہیں ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے میٹر جاری نہیں ہو رہے ہیں،اجرا ہوتے ہی میٹر لگا د ئیے جائیں گے ۔