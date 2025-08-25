تتلے عالی:بارشی پانی گھروں میں داخل ، دھان کی فصل برباد
تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں بارش سے نشیبی زیر آب، پانی گھروں میں داخل ہوگیا،دھان کی فصل برباد ہو گئی۔تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں اتوارکی صبح موسلادھار بارش سے فیصل کالونی۔۔۔
چرچ بستی،محلہ راجپوتاں ،وقاص ٹاؤن،محلہ فیض اسلام کی گلیاں بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ،بارشی پانی فیصل کالونی کے گھروں میں داخل ہوگیا جس سے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ،بارش اور تیز ہواؤں سے گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ کے اطراف دھان کی موٹی اقسام زمین بوس ہو گئی۔