صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:بارشی پانی گھروں میں داخل ، دھان کی فصل برباد

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:بارشی پانی گھروں میں داخل ، دھان کی فصل برباد

تتلے عالی(نامہ نگار )تتلے عالی میں بارش سے نشیبی زیر آب، پانی گھروں میں داخل ہوگیا،دھان کی فصل برباد ہو گئی۔تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں اتوارکی صبح موسلادھار بارش سے فیصل کالونی۔۔۔

چرچ بستی،محلہ راجپوتاں ،وقاص ٹاؤن،محلہ فیض اسلام کی گلیاں بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ،بارشی پانی فیصل کالونی کے گھروں میں داخل ہوگیا جس سے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ،بارش اور تیز ہواؤں سے گوجرانوالہ شیخوپورہ روڈ کے اطراف دھان کی موٹی اقسام زمین بوس ہو گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

15ارب کی اراضی پر قبضہ کی کوشش ناکام

کاروباری برادری کے مسائل کا ترجیحی حل ناگزیر، گورنر

سانحہ الآمنہ پلازہ کے ذمہ داروں کی گرفتاری کامطالبہ

ملائشین قونصلیٹ کے تحت آسیان فرینڈ شپ باؤلنگ ٹورنامنٹ

جے ایس ایم یو کے طلبہ کا پرامن احتجاج انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد موخر

ڈپٹی کمشنرز کی نگرانی میں پانی کی نکاسی کام جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر