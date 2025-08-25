صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:نالے اور گٹر بند ،بارش سے گلیاں جوہڑ بن گئیں

  گوجرانوالہ
حافظ آباد:نالے اور گٹر بند ،بارش سے گلیاں جوہڑ بن گئیں

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )حافظ آباد شہر میں گزشتہ روز وقفے وقفے سے جاری رہنے والی بارش نے گلی محلوں کو ندی نالوں میں تبدیل کردیا جبکہ متعدد مقامات پر نکاسی آب کے نالوں اور گٹروں کی بندش سے گندگی جگہ جگہ پھیل گئی۔

تفصیلات کے مطابق حافظ آباد میں اسوقت بھی نکاسی آب کے کئی نالے اورگٹر بند ہیں جس کی وجہ سے بارش ہوتے ہی شہر جوہڑ میں تبدیل ہوجاتاہے اور شہری گھروں میں محبوس ہوکر رہ جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی سفید ہاتھی بن چکی ہے جس کی وجہ سے شہر دن بدن جوہڑنما بنتا چلا جارہاہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام گلی محلوں اور شاہراہوں پر جمع بارش کا پانی نکلوایا جائے اور نکاسی آب کے نالوں کی فوری صفائی کا کام شروع کرایا جائے ۔

 

