تتلے عالی:گھر سے لاکھوں روپے ،10 تولے زیورا ت چوری
تتلے عالی(نامہ نگار )ڈکیتی وچوری کی وار داتوں میں لاکھوں روپے ،طلائی زیورات،موٹر سائیکل ودیگر قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔بھدے سٹاپ کے قریب بغیر موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے تتلے عالی کے آکاش سے 21ہزار800روپے چھین لئے۔۔۔
بیگ پور کے قریب بغیر نمبر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے شمسہ ڈھڈہ کے نواز سے موبائل فون اور7ہزار روپے چھین لئے ،بھدے کے قریب دو ڈاکوؤں نے چھری دکھا کر غیبی کے دودھ فروش خالد سے 35ہزار800روپے اور موٹر سائیکل نمبر ایل ای کیو6559ڈرمیوں سمیت چھین کرلے گئے ،تتلے عالی میں ملک قیصر کے گھر کے تالے توڑ کر نامعلوم افراد7لاکھ50ہزار روپے اور10 تولے طلائی زیورات چوری کرکے لے گئے ،مرالی والہ میں قیصر ندیم کے گودام سے 4لاکھ روپے کاتانبا چوری ہوگیا،مرالی والہ میں عمر مجیدکی ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کے آہنی دروازے اورکھڑکیاں چوری ہو گئیں۔