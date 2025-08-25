صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی:گھر سے لاکھوں روپے ،10 تولے زیورا ت چوری

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی:گھر سے لاکھوں روپے ،10 تولے زیورا ت چوری

تتلے عالی(نامہ نگار )ڈکیتی وچوری کی وار داتوں میں لاکھوں روپے ،طلائی زیورات،موٹر سائیکل ودیگر قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔بھدے سٹاپ کے قریب بغیر موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے تتلے عالی کے آکاش سے 21ہزار800روپے چھین لئے۔۔۔

بیگ پور کے قریب بغیر نمبر موٹر سائیکل سوار دو ڈاکوؤں نے شمسہ ڈھڈہ کے نواز سے موبائل فون اور7ہزار روپے چھین لئے ،بھدے کے قریب دو ڈاکوؤں نے چھری دکھا کر غیبی کے دودھ فروش خالد سے 35ہزار800روپے اور موٹر سائیکل نمبر ایل ای کیو6559ڈرمیوں سمیت چھین کرلے گئے ،تتلے عالی میں ملک قیصر کے گھر کے تالے توڑ کر نامعلوم افراد7لاکھ50ہزار روپے اور10 تولے طلائی زیورات چوری کرکے لے گئے ،مرالی والہ میں قیصر ندیم کے گودام سے 4لاکھ روپے کاتانبا چوری ہوگیا،مرالی والہ میں عمر مجیدکی ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کے آہنی دروازے اورکھڑکیاں چوری ہو گئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پنجاب حکومت اور لیبر ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کو ان کا حق دلوانے میں ناکام

ربیع الاول انتظامات :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت جائزہ اجلاس

بارش:ایم ڈی واسا کا اقدامات کے جائزہ کیلئے شہر کا دورہ

اے سی شورکوٹ کی زیر صدارت ریونیو ریکوری بارے اجلاس

چنیوٹ :فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کریک ڈاؤن، ملاوٹی دودھ برآمد

جکھڑ :چیف آفیسرمیونسپل کمیٹی کا ڈسپوزل سٹیشنز کا معائنہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر