پاٹری انڈسٹری کا گیس بلو ں کے مسئلے پر احتجاج کا فیصلہ
گجرات (نامہ نگار)سپریم کونسل کا ہنگامی اجلاس ورلڈسرامکس میں منعقد ہوا۔اجلاس میں چیئرمین پاکستان پاٹری مینو فیکچرنگ ایسوسی ایشن حاجی عدنان اقبال مکی ، سینئروائس چیئرمین مظہر حسین ،وائس چیئرمین مہر محمد آصف۔۔۔
ممبر سپریم کونسل حاجی ناصر محمود ، ضمن اقبال ،حاجی آفتاب احمد ،حاجی محمد سلیم طاہر، حاجی محمد زاہد چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی برائے گیس/ واپڈا، ایگزیکٹو ممبر الماس ارشد، عمران نواز ،ممبر ثوبان ظہیر بٹ ، محمدعباس بٹ ،علی مرتضیٰ، رضوان پرویز، اسامہ اعجازنے شرکت کی ۔اجلاس میں حاجی ناصر محمود نے اوگرا کے نو ٹیفکیشن کے بعد جاری ہونے والے 75 ارب روپے اور اس پر شامل جنرل سیلز ٹیکس کے ریٹروسپیکٹو گیس بلنگ کے حوالے سے حکومتی سطح پر اور ایف پی سی سی آئی کی طرف سے پیش رفت پر بریفنگ دی ۔اجلاس میں گیس کے بلوں میں شامل تصیح پر آئندہ کے لائحہ عمل پر تمام ممبران سے مشاورت کی گئی اور اس مسئلہ پر رائے طلب کی گئی۔شرکا نے اس عزم کا ظہار کیا کہ محکمہ اوگرا (سوئی گیس) کی جانب سے پاٹری انڈسٹری کے ساتھ سراسر زیادتی کی جا رہی ہے اس پر ہمیں بھرپور مزاحمت کرنی چا ہیے اور تمام فورمز پر اس کے خلاف آواز اٹھانی چا ہیے ، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس مسئلے پر بھرپور پر احتجاج کیا جائیگا ۔