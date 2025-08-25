ملاوٹی دودھ، مصالحوں ،مضر صحت اشیا کی فروخت
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شہر اقبال میں غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ دودھ ،دہی، سرخ مرچ، ہلدی ،مصالحہ جات اور پانی ملے مضر صحت گوشت کی فروخت دھڑلے سے جاری ہے۔۔۔
متعلقہ حکام اور اتھارٹیز نے آ نکھیں بند کر لیں ۔ہوٹلوں کے گردونواح میں صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث اور غیر معیاری کھانے کھا کر شہری موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے ۔ ہوٹلوں پر کام کرنیوالے افراد کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتے ۔ پندرہ سال سے کم عمر بچے مزدور ی کرتے ہیں مٹھائی والی دکانوں پر بھی صفائی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں جہاں مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں وہاں گندگی، بدبو ،کیڑے مکوڑوں ،لال بیگ اور مکھیوں کی بھرمار ہے اور کئی دکانوں پر باسی مٹھائیاں بھی فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے ۔ شہریوں نے وزیر صحت اور فوڈ اتھارٹی سے اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔