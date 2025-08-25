صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملاوٹی دودھ، مصالحوں ،مضر صحت اشیا کی فروخت

  • گوجرانوالہ
ملاوٹی دودھ، مصالحوں ،مضر صحت اشیا کی فروخت

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شہر اقبال میں غیر معیاری اور ملاوٹ شدہ دودھ ،دہی، سرخ مرچ، ہلدی ،مصالحہ جات اور پانی ملے مضر صحت گوشت کی فروخت دھڑلے سے جاری ہے۔۔۔

 متعلقہ حکام اور اتھارٹیز نے آ نکھیں بند کر لیں ۔ہوٹلوں کے گردونواح میں صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث اور غیر معیاری کھانے کھا کر شہری موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے ۔ ہوٹلوں پر کام کرنیوالے افراد کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتے ۔ پندرہ سال سے کم عمر بچے مزدور ی کرتے ہیں مٹھائی والی دکانوں پر بھی صفائی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں جہاں مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں وہاں گندگی، بدبو ،کیڑے مکوڑوں ،لال بیگ اور مکھیوں کی بھرمار ہے اور کئی دکانوں پر باسی مٹھائیاں بھی فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے ۔ شہریوں نے وزیر صحت اور فوڈ اتھارٹی سے اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

15ارب کی اراضی پر قبضہ کی کوشش ناکام

کاروباری برادری کے مسائل کا ترجیحی حل ناگزیر، گورنر

سانحہ الآمنہ پلازہ کے ذمہ داروں کی گرفتاری کامطالبہ

ملائشین قونصلیٹ کے تحت آسیان فرینڈ شپ باؤلنگ ٹورنامنٹ

جے ایس ایم یو کے طلبہ کا پرامن احتجاج انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد موخر

ڈپٹی کمشنرز کی نگرانی میں پانی کی نکاسی کام جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر