باگڑیاں کاہنہ میں رائوہائوس میں کارنر میٹنگ،عطا تارڑ کی والدہ کی شرکت
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )این اے 66 ضمنی الیکشن کے سلسلے میں باگڑیاں کاہنہ میں رائوہائوس میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کی والدہ ساجدہ فاروق تارڑ نے شرکت کی۔
شرکا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جیسے بلال فاروق نے گکھڑ میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے پل سڑکیں انڈر پاس بجلی اور گیس پر کام کیا ایسے ہی وزیرآباد میں بھی ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیں گے ساجدہ تارڑ کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے باگڑیاں میں گیس لگوا کر دیں گے اور بجلی کے پول بھی گائوں تک پکی سڑک بھی ہمارے منصوبے کا حصہ ہو گی ۔