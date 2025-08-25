قدرتی آفات پر سیاست کرنا مناسب نہیں:سراج الحق
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ قدرتی آفات پر سیاست کرنا مناسب نہیں خیبر پختونخوا سمیت جہاں بھی سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہے۔۔۔
وہاں وفاقی و صوبائی حکومتوں کو مل کر عوامی فلاح کیلئے اقدامات کرنے چاہئیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے رہنما جماعت اسلامی ذبیع اللہ ملک کی رہائشگاہ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر نائب امیر جماعت اسلامی پنجاب نصراللہ گورائیہ، امتیاز بریار، مشتاق بٹ،ناصر محمود کلیر،خالد محمود خان (رہنماجماعت اسلامی اٹلی)جاوید مغل،صابر حسین بٹ و دیگر بھی موجود تھے ۔سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق کو وزیرآباد کی مقامی این جی او فرینڈلی ہینڈز ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداروں نے سیلاب زدگان کی معاونت کیلئے 8 لاکھ 50 ہزار روپے کا چیک پیش کیا۔سراج الحق نے کہا کہ سوات، مینگورہ،غدر،بونیر کے دورے کئے ہیں ،سیلاب میں گھرے افراد سے ملاقاتیں کیں اتنی بڑی آفت پر بھی ان لوگوں کے حوصلے بلند ہیں۔ جماعت اسلامی و الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار قدرتی آفت میں مبتلا افراد کی مدد کیلئے صف اول پر کردار ادا کر رہے ہیں ۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی مرکزی قیادت نے ضمنی انتخابات میں امیدوار میدان میں نہ اتارنے کا فیصلہ کیا ہے ۔