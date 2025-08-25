صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:پیرس روڈ پر مکانوں کی چھتوں پر جنگلی بندر کی اچھل کود

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شہر کے مختلف علاقوں میں خوف پھیلانے والے بندر پیرس روڈ کے قریبی علاقوں کی چھتوں پر اچھل کود کرنے لگا ۔محلہ پورن نگر کی چھتوں سے پھلانگتا ہوا بندر پیرس روڈ کی جانب فرار ہو گیا۔۔۔

 بندر کو چھتوں پر دیکھ کر بچے خوشی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے رہے ،بندر کچھ عرصہ قبل شوالہ تیجا سنگھ ،محلہ دھارووال،کشمیری محلہ،جندربازار اور کینٹ میں بھی دیکھا گیا ۔شہریوں نے محکمہ وائلڈ لائف سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگلی بندروں کو پکڑا جائے ۔

 

