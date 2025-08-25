جگانوالہ، رامکے چٹھہ روڈمقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت
حافظ آباد(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے جگانوالہ، رامکے چٹھہ روڈکے تعمیراتی منصوبے کا دورہ کیا اور سڑک کی تعمیر کے کاموں کا جائزہ لیا ۔
اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری ،ایکسین ہائی ویز اسجد علی ،چیف آفیسر میونسپل کمیٹی اکرام اﷲ سندھو بھی ہمراہ تھے ۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کے افسر وں کو واضح ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سڑک کی تعمیر میں کسی قسم کی غفلت ،ناقص میٹریل کا استعمال قبول نہیں ہوگا ،سڑک کے تعمیراتی منصوبے کو ہر لحاظ سے کوالٹی کے مطابق 100فیصد یقینی بنایا جائے ۔ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سڑک کے منصوبے میں شہری حدود میں سیوریج کے کاموں کو بھی معیار کے مطابق یقینی بنایا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے منصوبے کا پیدل دورہ کرتے ہوئے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اسے مقررہ مدت میں کوالٹی کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت کی ۔