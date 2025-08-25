صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضمنی الیکشن کے سلسلہ میں ن لیگ کا ورکرز کنونشن آ ج سوہدرہ میں ہوگا

  • گوجرانوالہ
ضمنی الیکشن کے سلسلہ میں ن لیگ کا ورکرز کنونشن آ ج سوہدرہ میں ہوگا

سوہدرہ(نمائندہ دنیا )مشیر وزیراعلٰی پنجاب بریگیڈیئر(ر)بابر علائوالدین کی میزبانی میں ضمنی الیکشن این اے 66 کے سلسلہ میں مسلم لیگ ن کا گرینڈ ورکرز کنونشن آج سوہدرہ دارہ ککے زئیاں میں ہو گا۔۔۔

مہمان خصوصی وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ ہونگے جبکہ دیگر رہنماؤں میں رکن قومی اسمبلی سیدہ نوشین افتخار،ایم پی اے وقار احمد چیمہ،عدنان افضل چٹھہ،سابق ایم پی اے بیگم طلعت شوکت چیمہ، مستنصر علی گوندل، امتیاز اظہر باگڑی امیدوار این اے 66 بلال فاروق تارڑ اورشیر زمان بھی شرکت کریں گے ۔

 

