  • گوجرانوالہ
جلالپور :ٹریفک حادثے میں لڑکی ،کرنٹ سے بچہ جاں بحق

جلالپور بھٹیاں (نمائندہ دنیا )مختلف واقعات میں2افراد جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا ۔ جلال پور بھٹیاں کے نواحی گاؤں بھٹھہ مسجد کے رہائشی شبیر احمد چٹھہ کی17سالہ سیکنڈ ائیر کی سٹوڈنٹ بیٹی حجاب موٹر سائیکل پر سوار ہو کر۔۔۔

 چچا زاد بھائی کے ہمراہ سرگودھا جارہی تھی ،سیال موڑ کے قریب سامنے سے آ نے والے ڈمپر نے ٹکر مار دی جسکے نتیجہ میں حجاب موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی اور چچا زاد محمد سلیم شدید زخمی ہو گیا جسے ٹراما سنٹر حافظ آباد پہنچا دیا گیا ۔ علاوہ ازیں محلہ اسلام پورہ کے مہر طارق کا بیٹا اور4 بہنوں کا اکلوتا بھائی 5سالہ طلحہ گھر کے سامنے کھیل رہا تھا کہ پول کے ساتھ لگے تار کے ساتھ چمٹ کر جاں بحق ہو گیا۔

