لدھیوالہ:ڈاکوئوں نے ناکہ لگاکر بیو پار یوں کو لوٹ لیا
لدھیوالہ وڑائچ ،عالم چوک (نامہ نگار ، نمائندہ خصوصی )حافظ آباد روڈ پر قاضی کوٹ کے قریب پولیس ناکہ سے چند گز دور ڈاکوؤں نے بیوپاریوں کی ویگن کو روک کر گن پوائنٹ پر ڈیڑھ لاکھ روپے لوٹ لئے۔
حافظ آباد روڈ پر قاضی کوٹ کے قریب 3 موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے صبح 5 بجے ناکہ لگا کر سبزی منڈی جانے والی سبزی فروٹ فروشوں کی ویگن کو گن پوائنٹ پر روک کر ذوالفقار سے 40 ہزار روپے ، زاہدسے 28 ہزار روپے ، اشرف 16 سے ہزار روپے ، اﷲ رکھا سے 12ہزار روپے ، مقصود سے 15 سو اور ویگن ڈرائیور سعید سے 25 ہزار روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ۔دوسری جانب بیوپاریوں نے الزام عائد کیا کہ ڈاکو ناکہ سے چند گز دور تھانہ لدھیوالہ پولیس کے اہلکار ناکہ لگا کر پولیس وین میں سو رہے تھے جب انہیں واردات بارے آگاہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہماری گاڑی میں پٹرول نہیں ہے ۔ اس حوالے سے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ حافظ آباد روڈ پر ڈاکو بے خوف ہو کر وارداتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے خوف و ہراس پایا جاتا ہے ۔