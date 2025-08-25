صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:گھرآیا 65 سالہ مہمان میزبان کے ہاتھوں قتل

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )گھر آئے مہمان کو ڈنڈوں سے حملہ کرکے قتل کردیا۔ تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ گجر کلا میں گھر میں آئے مہمان 65 سالہ سیف اﷲ کو بشیر احمدگجر اور ساتھیوں نے ڈنڈوں سے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔۔۔

 جس سے سیف اﷲ شدید زخمی ہو گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر د ئیے اور لاش کو تحویل میں لیکر کارروائی شروع کردی ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارنے شروع کردئیے ۔

 

