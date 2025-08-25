کامونکے :ناقص انتظامات پر سوڈا واٹر پلانٹ بند
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)فوڈ سیفٹی ٹیموں نے وزیرآباد، نوشہرہ ورکاں، کامونکے اور سٹی ایریا میں کارروائیاں کرتے ہوئے 136 فوڈ پوائنٹس و یونٹس کی چیکنگ کی، 11کو 1لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے عائد، ایک سوڈا واٹر پلانٹ بند کردیا۔۔۔
جبکہ 250کلو فنگس زدہ گڑ، 50لٹر سوڈا واٹر اور بڑی مقدار میں ممنوعہ اور ایکسپائر اشیا تلف کردی گئی ۔بتایا گیا ہے کہ سابق ہدایات کی خلاف ورزیاں کرنے پر کارروائیاں عمل میں لائی گئیں ، کامونکے محلہ درویش پورہ میں واقع سوڈا واٹر پلانٹ کو انتہائی ناقص انتظامات پر بند کردیا، متعدد فوڈ پوائنٹس کو معمولی نقائص پر اصلاحی نوٹس جاری کئے گئے ، فوڈ ہینڈلرز کی ٹریننگ نامکمل اور میڈیکلز عدم موجود پائے گئے ، پروڈکشن ایریا میں صفائی کے ناقص انتظامات، کیڑے مکوڑے پائے گئے ۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق ضلع بھر میں چھوٹے بڑے پوائنٹس و یونٹس کی بلاتفریق چیکنگ جاری رہے گی، خوراک میں جعل سازی اور ملاوٹ پر زیروٹالرنس پالیسی ہے ، شہری خوراک سے متعلق شکایات کی صورت میں1223پر اطلاع دیں۔