سمبڑیال شہر اور نواح میں کیمیکل زدہ دودھ کی فروخت

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )ملاوٹ سے پاک پنجاب کے دعوے کھوکھلے نکلے ، سمبڑیال شہر اور گردونواح میں کیمیکل زدہ دودھ کی فروخت سر عام جاری ، بچوں اور شہریوں کی صحت داؤ پر لگ گئی۔۔۔

 ضلعی فوڈ اتھارٹی کے چھاپے اور جرمانے بھی صورتحال پرقابو پانے میں نا کام ہوگئے ۔ سمبڑیال شہر اور گردونواح میں کیمیکل زدہ دودھ کی فروخت سے شہریوں بالخصوص شیر خوار بچوں کی صحت داؤ پر لگ چکی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں کارروائیاں کر کے دودھ فروشوں کو جرمانے کر چکی ہیں، مگر یہ عناصر کچھ دن بعد دوبارہ اسی مکروہ دھندے پر لوٹ آتے ہیں۔ شہریوں میں یہ سوال شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہ بار بار کی خلاف ورزیاں کسی منتھلی یا چشم پوشی کا نتیجہ تو نہیں ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ، فوڈ اتھارٹی اور متعلقہ محکموں سے سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارے عوامی تحفظ اور صحت کے لیے قائم کیے گئے ہیں، اگر یہ بھی اپنا کردار احسن طریقے سے ادا نہ کریں تو ان کی موجودگی بڑا سوالیہ نشان ہے ۔ 

 

