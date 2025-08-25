صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:بارش سے غلہ منڈی ،میونسپل بازا رمیں پانی جمع

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:بارش سے غلہ منڈی ،میونسپل بازا رمیں پانی جمع

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر اور گردونواح میں موسلا دھار بارش سے جہاں پورا شہر ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا اسی کے ساتھ پرانی غلہ منڈی بھی پانی سے بھر گئی اورمیونسپل کمیٹی بازار پانی میں ڈوب گیا۔

صبح سے جاری بارش سے پرانی غلہ منڈی تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہر طرف پانی ہی پانی کھڑا ہو گیا۔میونسپل کمیٹی بازار کے دکانداروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ۔سامان خراب ہونے لگا اور پرانی غلہ منڈی میں پانی کھڑا ہونے سے گاہک بھی آنے سے کترانے لگے ،شہر کے نشیبی علاقوں سمیت درجنوں مقامات پر جل تھل ایک ہو گیا ۔دکانداروں،خرایداری کیلئے آنیوالوں نے ارباب اختیار سے صورتحال کا نوٹس لیکر اصلاح واحوال اور نالوں کی صفائی اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

