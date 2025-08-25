ملکوال:سیوریج نالوں کی صفائی نہ ہونے پانی جمع
ملکوال(سٹی رپورٹر)تحصیل ملکوال کے سب سے بڑے قصبہ رکن میں سیوریج نالوں کی صفائی نہ ہونے اور متعدد مقامات پرمٹی ڈالنے کے باعث پانی کی روانی نہ ہونے سے پانی کھڑا رہنا معمول بن گیا ،مرکزی سڑک برباد ہونے لگی۔
واضح رہے کہ متعدد لوگوں کی طرف سے مٹی ڈال کر نالے بند کئے گئے ہیں جس سے نالوں کی شناخت تک ختم ہوگئی اور آلودہ پانی سڑک اور گلیوں میں پھیل جاتا ہے ، شہریوں نے ڈپٹی کمشنرمنڈی بہاؤالدین ڈاکٹر فیصل سلیم اور اسسٹنٹ کمشنر ملکوال غزالہ یاسین چدھڑ سے مطالبہ کیا ہے کہ بند نالوں کو بحال کرایا جائے اور نالوں کی مکمل صفائی کرائی جائے تاکہ بارشوں کے باعث بازار میں کھڑے ہونے والے پانی سے دکانداروں سمیت آنیوالے گاہکوں کی پریشانی کم ہوسکے ۔