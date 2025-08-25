صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
انتشار کے دور میں ہم دین سے دور ہورہے :پیر دائود

حافظ آباد(نمائندہ دنیا ،نامہ نگار )مرکزی امیر جماعت رضائے مصطفی پاکستان صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی نے نواسہ رسول ؐحضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ؓ اور یوم حضرت امام احمد رضاخاں بریلویؒ کے سلسلہ میں منعقدہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 موجودہ انتشار وافتراق کے دور میں ہم دن بدن دین اسلام سے دور ہوتے چلے جارہے ہیں جبکہ کفر کی مذموم سازشیں ہمیں اپنے نرغے میں لینے لگی ہیں۔ ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اﷲرب العزت اور اسکے پیارے محبوب ؐ کی تعلیمات پر عمل پیراہوکر کفر کی سازشوں کا قلع قمع کریں۔ انہوں نے کہا کہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ؓنے اسلام کے لئے جوگرانقدرخدمات سرانجام دیں ،وہ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک انمول باب ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ امام احمد رضا خان بریلوی ؒ سچے عاشق رسول اور اسلام کے شیدائی تھے جنہوں نے عشق رسول ؐ کی جو شمع روشن کی وہ قیامت تک عا شقان رسول ؐکے قلوب کو منورکرتی رہے گی ۔تقریب سے صوفی اخلاق احمد رضوی، مولانا عبدالقیوم ، علامہ محمد اشرف سیال ودیگر نے بھی خطاب کیا۔

 

