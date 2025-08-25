صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساہیوال :الخدمت ہسپتال کی کینٹین کا نوجوان ملازم قتل

  • گوجرانوالہ
ساہیوال ( نمائندہ دنیا) الخدمت ہسپتال کی کینٹین کے ملازم 24سالہ نوجوان کو گولی مار کر قتل کردیاگیا۔مقدمہ درج۔ تفصیلات کے مطابق الخدمت فاؤنڈیشن ہسپتال واقع فریدیہ روڈ پر الخدمت فاؤنڈیشن کے۔۔۔

 اکاؤنٹ آفس میں ملازم محمد اویس کا24سالہ بھائی محمد عمر کنٹین پر موجود تھا کہ رات2بجے کے قریب 2نامعلوم ملزمان آئے اور ایک ملزم نے نامعلوم وجوہات پر پسٹل سے فائرنگ کرکے محمد عمر کو شدید زخمی کردیا جو ہسپتال منتقلی کے دوران راستے میں دم توڑ گیا۔ پولیس تھانہ فتح شیر نے محمد اویس کی رپورٹ پرمقدمہ درج کرلیا ہے ۔پولیس مصروف تفتیش ہے ۔ 

 

