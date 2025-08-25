سمبڑیال میں سینکڑوں ایکڑ پر سرکاری جنگل برباد ہونے لگا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سمبڑیال کے پانچ دیہات دوبرجی ، ڈیرہ بھٹیاں، گلاب گڑھ،مغل آباد اور پیر کوٹ کے درمیان سینکڑوں ایکڑ پر پھیلا سرکاری جنگل تباہی کے قریب پہنچ چکا ہے۔۔۔
چند عشرے قبل تک یہ جنگل سرسبز و شاداب اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں نہ صرف بہت معاون تھا بلکہ پاک فوج پیشہ ورانہ سالانہ تربیتی مشقیں بھی اسی جنگل میں کرتی تھی۔مگر اب کچھ عرصے سے مذکورہ جنگل شدید ترین انتظامی نااہلی اور کرپشن کا شکار ہوچکا ہے ایک تو کافی عرصے سے جنگل میں نئے پودے نہیں لگائے گئے اور پرانے درختوں کی دیکھ بھال نہ ہونے کے برابر ہے اوپر سے لکڑی چوری اور مویشی چرانے سے چھوٹے خود رو پودے پروان نہیں چڑھ پاتے ، مویشی چھوٹے پودوں کو روند دیتے ہیں جس سے چھوٹے بڑے درختوں کی تعداد خطرناک حد تک کم ہوچکی ہے اس کے علاوہ آگ لگنے کے واقعات بھی یہاں تواتر سے پیش آتے ہیں لمحہ فکریہ ہے کہ جنگل کی بربادی کی وجہ سے چرند پرند بھی کوچ کر چکے ہیں ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ فاریسٹ آفیسر ، گارڈ اور دیگر ملازمین کیوں غفلت کا شکار ہیں کیا لکڑی چوری روکنا ان کے بس میں نہیں یا یہ بھی سنگین جرم میں ملوث ہیں ،جنگل میں جانوروں کو کھلا چرنے کی اجازت کون دیتا ہے ۔اہل علاقہ نے حکومت پنجاب اور متعلقہ ڈسٹرکٹ اتھارٹیز سمیت کورکمانڈر سے بھی ماحول دوست ورثے کو بچانے اور آباد کرنے کی درخواست کی اور گزارش کی کہ انکوائری کمیٹی بنائی جائے جو نہ صرف جنگل کی بربادی کی وجوہات کا تعین کرے بلکہ ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا بھی کر ے ۔