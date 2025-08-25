چار دیواری میں مجالس پر مقدمات مسترد :اشتیاق کا ظمی
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )شیعہ علما کونسل شمالی پنجاب کے صدر علامہ سیداشتیاق حسین کاظمی نے کہاہے کہ قائدملت جعفریہ پاکستان علامہ سیدساجدعلی نقوی کی زیرقیادت محرم الحرام سے قبل اعلیٰ سرکاری شخصیات سے ملاقاتوں کے دوران ہمیں یقین دلایاگیاتھاکہ۔۔۔
چاردیواری کے اندرمجالس کرانے پر مقدمات درج نہیں کئے جائیں گے لیکن ہمارے ساتھ کئے گئے وعدے ایفانہیں ہوئے اور بیشتر مقامات پر چاردیواری کے اندر مجالس اور جلوس عزا پر مقدمات ہوئے ہیں ہم ان سے ملاقات کرکے ان کو یادبھی کرائیں گے اوران مقدمات کیخلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے ۔دورہ لالہ موسیٰ کے دوران میڈیا سے گفتگوکرتے ہوئے انہوں نے کہاکہ آئین پاکستان ہمیں چاردیواری کے اندرمجالس کی اجازت دیتاہے اس کیلئے کسی بھی ادارے سے اجازت کی ضرورت نہیں ،چاردیواری کے اندرمجالس کرانے پر مقدمات ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور ہم اس کیخلاف احتجاج کابھی حق رکھتے ہیں اور اس کیلئے ہم نے پلان بھی کیاہواہے ،انہوں نے کہاکہ شیعہ علما کونسل پاکستان پورے ملک میں 12ربیع الاول سے 17ربیع الاول تک ہفتہ وحدت کے طور پر مناتی ہے اوراس دوران میلادالنبیؐ کے جلوسوں کااستقبال بھی کیاجاتاہے اور ہم خود بھی جلوس نکالتے ہیں اور اس سال بھی جلوس نکالے جائیں گے ۔